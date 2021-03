Incidente tra due mezzi, code sull’Appia

Incidente e lunghe code, nella serata di sabato, sull’Appia: a scontrarsi, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, un Suv e un cassonato. Un sinistro che secondo i primi riscontri non avrebbe avuto gravi conseguenze, se non per i molti mezzi in transito.

La viabilità sull’arteria è stata prima bloccata, poi ripristinata a corsie alternate. Portando a una pesante congestione stradale, con i veicoli di passaggio costretti a procedere ad effetto ralenti. Lo schianto si è registrato nel Comune di Itri, nei pressi della cava San Pellegrino.