Controlli tra i palazzi, rinvenuta cocaina nell’intercapedine di un muro

Due brillanti operazioni di polizia a Cisterna di Latina. Nel pomeriggio di ieri gli agenti del locale Commissariato di P.S., nel corso di un servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti, ha perquisito anche alcuni locali comuni in condomini di edilizia residenziale pubblica del quartiere San Valentino: occultata nell’intercapedine di un muro, nella zona delle cantine, veniva così recuperata una busta con all’interno 77 grammi di cocaina.

Sono in corso indagini finalizzate ad individuare a chi appartenesse la droga. Sempre nella giornata di ieri, i poliziotti di Cisterna hanno notificato un provvedimento di aggravamento della misura degli arresti domiciliari ad un 42enne del posto, per atti persecutori e lesioni in danno della ex fidanzata. La misura è stata emessa dal G.I.P. del Tribunale di Velletri a seguito di apposite segnalazioni della Polizia che, in diversi controlli, non aveva trovato l’arrestato in casa. Per lui, quindi, è stata disposta la custodia in carcere, ove era già recluso da qualche settimana per altri reati.