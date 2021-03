Trasporto scolastico, aperte le iscrizioni per l’anno 2021-2022

Sono aperte le iscrizioni per usufruire del servizio di scuolabus del Comune di Sabaudia per l’anno scolastico 2021 –2022.

La domanda può essere presentata fino alla giornata di venerdì 2 luglio 2021 per i bambini frequentanti le scuole dell’infanzia e le scuole dell’obbligo, residenti nel Comune di Sabaudia o nei Comuni limitrofi previa convenzione tra Comuni o con singola autorizzazione al trasporto scolastico comunale da parte del Comune residente del bambino. Per i bambini non residenti nel Comune di Sabaudia, verrà compilato un elenco separato, cui si attingerà solo dopo l’esaurimento della graduatoria dei residenti.

Gli interessati potranno ritirare o consegnare la domanda ed avere informazioni sul servizio rivolgendosi all’Ufficio Pubblica Istruzione in piazza del Comune contattando il numero telefonico 0773 514251 dalle ore 13:00 alle ore 14:00 nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, o su appuntamento esclusivamente il martedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30 e il giovedì dalle ore 11:30 alle ore 13:30. La domanda si può scaricare direttamente dal sito web del Comune di Sabaudia.

Le iscrizioni si chiudono improrogabilmente il 2 luglio 2021. Le domande pervenute oltre il termine fissato, o completate oltre tale data, saranno prese in considerazione compatibilmente con la disponibilità di posti e l’organizzazione del servizio di scuolabus.