Maggioranza, Pernarella: “Scettica ma garantisco impegno”

“Il mio scetticismo verso l’ingresso del Movimento 5 Stelle nella Giunta regionale del Lazio non è cambiato rispetto a quando se ne è iniziato a discutere, tanto più ora che nonostante il nullaosta del garante non si è votato sulla piattaforma Rousseau: purtroppo, la mia posizione all’interno del gruppo consiliare regionale è risultata minoritaria e non posso che accettarlo.

Pertanto, per quanto mi riguarda, continuerò il mio impegno politico come ho sempre fatto rilanciando la sfida sui temi, proseguendo nelle restituzioni ai cittadini, perché continuo a credere nei valori del Movimento 5 Stelle anche e soprattutto in questa fase di cambiamento”. Così Gaia Pernarella, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, commenta l’ingresso nella Giunta regionale del Lazio del Movimento 5 Stelle.

“Ora che il Movimento 5 Stelle è in maggioranza e ben rappresentato da due Assessori, le colleghe Roberta Lombardi e Valentina Corrado a cui va il mio più grande in bocca al lupo, auspico saranno perseguiti con ancora maggiore forza gli obiettivi che tre anni fa ci siamo prefissati per migliorare la vita di tutti i cittadini laziali: dall’attuazione della Legge sull’acqua pubblica, la 5 del 2014, al taglio delle liste di attesa nella sanità, alla rivisitazione del progetto Roma – Latina in chiave sostenibile e in armonia con l’unicità agricola e turistica della provincia di Latina. E, ancora, l’approvazione di un Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, ora tornato in discussione in Consiglio regionale, che tuteli il territorio e l’ambiente.

Senza dimenticare, elemento a mio modo di vedere fondamentale per dare una svolta sulla gestione dei rifiuti nel Lazio, l’istituzione delle Autorità di Governo degli Ambiti Ottimali per la gestione pubblica dei rifiuti su cui ho presentato una proposta di legge appena incardinata in Commissione. La sfida è enorme e lo sapevamo, la tragedia del COVID la rende ancora più impegnativa – conclude Pernarella –, e senza dubbio il momento storico ci impone delle scelte difficili, motivo per cui darò il meglio di me stessa per raggiungere ogni traguardo”.