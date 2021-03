Il Lazio passa in zona rossa da lunedì 15 marzo, ora è ufficiale

Da zona gialla il Lazio passa a zona rossa. A confermarlo è il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Norme molto più rigide quindi entreranno in vigore da lunedì 15 marzo 2021 e fino al prossimo 5 aprile. L’aumento dell’incide Rt ha determinato il balzo nella fascia rossa, il Lazio Il Lazio ha un indice Rt a 1.31. Un aumento dei casi è stato registrato soprattutto negli ultimi tre giorni ed il quadro complessivo è quindi peggiorato. Nella tabella del Ministero della Salute che riportiamo in foto viene illustrato cosa è consentito e cosa no.