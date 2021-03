Il Comune di Castelforte partecipa alla campagna contro l’endometriosi

Il Comune di Castelforte ha aderito alle iniziative proposte per fare “luce” sull’endometriosi. “Anche Castelforte –dice il delegato alle pari opportunità Maria Luisa Simeone- illuminerà un monumento di giallo. E’ una iniziativa simbolica di alto profilo attraverso la quale cerchiamo di creare una consapevolezza sempre più alta rispetto all’endometriosi”.

Tale malattia, pur essendo ampiamente diffusa tra le donne in età fertile – si stima che una donna su dieci ne sia affetta- non è altrettanto conosciuta. La scarsa informazione rispetto a questa patologia fa sì che non vi sia un’adeguata prevenzione, unica arma attualmente a disposizione per arginarne le conseguenze in assenza di una cura. In occasione del mese della consapevolezza dell’endometriosi, che ricorre a marzo, sono numerose le iniziative che vengono poste in essere in tutto il mondo per far sì che vi sia una maggiore conoscenza circa tale patologia. In questo quadro il Comune di Castelforte cerca di fare la propria parte.

“Abbiamo voluto fare uno specifico atto deliberativo –dice il Sindaco Giancarlo Cardillo- proprio come segno evidente di partecipazione e di contributo alla diffusione di una maggiore consapevolezza. Per questa occasione illumineremo di giallo lo storico Palazzo Comunale che è il simbolo per eccellenza della nostra Comunità. Un segnale forte per esprimere al massimo livello la necessità di promuovere e favorire la prevenzione”.

Il gesto simbolico di illuminazione di giallo del Palazzo Comunale è in programma per sabato 27 marzo e verrà realizzato con la collaborazione di Radio Tirreno Centrale. L’iniziativa, quindi, è in sintonia con tutte le iniziative già in programma in tutta Italia e nel mondo. Insomma una iniziativa che rappresenta un tassello importante nella battaglia per la conoscenza e contro l’indifferenza di cui sono spesso vittime tutte le donne, affette da endometriosi, costrette a combattere ogni giorno contro i pregiudizi.