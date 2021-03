Gaeta, rientra l’allarme: non è un ordigno bellico quello ritrovato

La buona notizia è arrivata questa mattina a seguito dell’intervento degli artificieri che hanno determinato come l’oggetto ritrovato ieri a Gaeta e che era stato considerato una mina o una bomba, in realtà non fosse un ordigno bellico.

L’elemento, che ad un primo sguardo stava per trarre in inganno anche gli artificieri era una sorta di spuntone che aveva lasciato pensare si potesse trattare di una spoletta. Ma così non è stato perché ad una più attenta analisi, il residuato ferroso non è di tipo bellico. In realtà sembra trattarsi di una ruota arrugginita utilizzata per chiudere i tubi.

L’apprensione che si è vissuta ieri in via Venezia, dunque, può tranquillamente rientrare essendo superato l’allarme.