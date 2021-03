Decesso per Covid-19 a Itri, il sindaco smentisce

Decesso per Covid-19 a Itri arriva la smentita dal sindaco Fargiorgio. “Ho il dovere di segnalare – si legge in un post sulla pagina Facebook ufficiale del primo cittadino che, contrariamente a quanto in un primo momento comunicato ufficialmente dalla Asl, la nostra concittadina, il cui decesso qualche giorno fa era stato ascritto al Covid, in realtà è deceduta per altre ragioni. Il tampone di verifica e riscontro, infatti, aveva dato esito negativo”.