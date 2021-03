Covid-19, ad Aprilia ancora 373 positivi

A renderlo noto il Comune di Aprilia nell’aggiornamento sui casi di Covid-19.

Salgono invece a 559 le persone che sono in quarantena preventiva a casa, perché entrate in contatto con persone positive al virus.

“Il quadro dei positivi nella nostra Città rimane stazionario – commenta il Sindaco Antonio Terra – in questi giorni il numero delle persone contagiate non sembra subire variazioni importanti. Cresce però sensibilmente il numero dei cittadini in isolamento preventivo e questo, unitamente alle previsioni di una nuova ondata causata dalle varianti più contagiose, deve indurci veramente alla massima prudenza. Viviamo ormai questa pandemia e i suoi effetti da più di un anno e questo potrebbe indurci comprensibilmente ad un rilassamento. Ma i dati che ci vengono anche dagli ospedali e dalle strutture sanitarie ci dicono esattamente il contrario: dobbiamo stringere i denti e proseguire con le operazioni di vaccinazione. Proprio questa mattina mi sono recato presso la ASL per visitare il centro di vaccinazione che anche nella nostra Città procede spedito. Confido in un’accelerazione della campagna vaccinale, che può finalmente portarci fuori dalla crisi che stiamo vivendo”.