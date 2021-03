Ordigno bellico nel cantiere, la scoperta nel centro di Gaeta

Un ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale nel centro di Gaeta. E’ stato rinvenuto nella mattinata di oggi, giovedì, nel cantiere allestito per i lavori del nuovo palazzetto dello sport.

Secondo le prime verifiche, si tratterebbe di una mina antiuomo, saltata fuori durante la bonifica del suolo. Contestualmente, l’area interessata dal ritrovamento è stata circoscritta e interdetta in attesa della prossima venuta degli artificieri. In via precauzionale è stata disposta la temporanea chiusura delle scuole e della chiesa situate nei paraggi, tra piazza Trieste, via Amalfi e via Venezia.