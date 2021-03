Omicidio Bondanese, il legale: “Presto la posa di una targa in ricordo”

E’ stato pubblicato in queste ore dal legale della famiglia Bondanese, l’avvocato Salvatore Orsini, un post sul proprio profilo personale di Facebook in cui ha annunciato che, di concerto con la comandante della Polizia Locale di Formia, Rosanna Picano, il sito commemorativo in ricordo di Romeo Bondanese, nella centrale via Vitruvio, sarà presto sottoposto a pulizia.

Sempre secondo quanto comunicato dall’avv. Orsini, nel luogo teatro della scomparsa del giovane nipote, avvenuta lo scorso 16 febbraio, sarà presto affissa una targa e piantumato un albero in ricordo.

Di seguito, il post pubblicato dall’avv. Orsini:

“Con questo Post, unitamente ai miei cognati, Domenico Bondanese e Civita Di Nucci e a mio nipote Francesco Bondanese, intendiamo pubblicamente ringraziare il Commissario Prefettizio del Comune di Formia, la Polizia di Stato, la Polizia Municipale e tutte le Forze dell’Ordine nonché Don Mariano Salpinone per la loro collaborazione e per la sentita partecipazione all’immenso dolore che ha sconvolto la nostra famiglia per la tragica scomparsa di ROMEO. Abbiamo molto apprezzato la loro vicinanza, la loro collaborazione e, soprattutto, il rispetto e la sensibilità con cui sono state gestite ed autorizzate le manifestazioni ed i momenti di incontro tra i giovani che hanno inteso manifestare il loro amore nel ricordo di Romeo.

Volevo precisare che, a seguito di un colloquio con la Comandante della Polizia Municipale, Dott.ssa Rosanna Picano, ho convenuto sulla decisione di pulire il sito rimuovendo i fiori, ormai appassiti.

In effetti, quel sito, nonostante continuerà ad essere, per noi tutti, un luogo del “RICORDO di ROMEO”, è pur sempre un luogo pubblico che DEVE essere adeguatamente pulito.

Sappiamo che, sino ad oggi, nessuno ha osato farlo per rispetto nei confronti della nostra famiglia che, peraltro, ha molto apprezzato la sensibilità delle Istituzioni;

Presto seguirà l’affissione di una targa e la piantumazione di un albero affinché quel luogo resti per noi tutti, per gli amici di Romeo, per tutti i ragazzi, un luogo in cui ricordare un amico, in cui riflettere sull’assurdità di gesti dettati dalla follia umana e sul dolore che suscita in noi tutti una giovane vita spezzata, un luogo dove ci sarà sempre un pezzo del nostro cuore, un luogo in cui potremo sempre ricordare e pregare per ROMEO.

Grazie a tutti