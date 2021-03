Mentre litiga ruba un telefono e scappa: donna denunciata

Nella mattinata di mercoledì, a conclusione di una breve indagine, i carabinieri della Stazione di Sezze hanno deferito all’autorità giudiziaria una cittadina albanese di 41 anni, accusata del reato di furto con strappo.

Secondo le ricostruzioni degli operanti, la suddetta aveva avvicinato la vittima, una 47enne, mentre questa si trovava in auto in compagnia di un uomo. Dopo aver iniziato un’animata discussione con quest’ultimo, per un presunto debito di lavoro, con un’azione repentina la 41enne avrebbe strappato dalle mani dell’altra donna il suo telefono cellulare, per poi allontanarsi a bordo della propria autovettura.