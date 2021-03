Nella tarda mattinata di oggi, a Roma, presso la casa circondariale di Roma Rebibbia, i militari della compagnia Carabinieri di Terracina, traevano in arresto una 29enne residente a Fondi, attualmente ristretta presso la citata casa circondariale per altra misura, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura della Repubblica di Latina – per i reati di tentata estorsione e lesioni personali.