Macchia oleosa nel canale Tenca, altra emergenza oltre al maltempo

Un’altra emergenza si aggiunge a quella legata al maltempo ed alle esondazioni. In via Diversivo Tenca il canale ha raggiunto i livelli di guardia ma non solo. I volontari Anc che sono sul posto per monitorare la situazione hanno notato anche la presenza di una grossa macchia oleosa, forse carburante che si sta propagando all’interno del canale. Una situazione difficile da gestire. La guardia resta comunque alta, i volontari coordinati dal maresciallo Enzo Cestra sono al lavoro dalle prime ore della mattina su tutto il territorio ed in primis a Borgo Vodice dove il centro del borgo è finito sott’acqua. Sul posto stanno intervenendo anche i Carabinieri Forestali