Danni del maltempo in provincia, il bilancio dei Vigili del Fuoco

Nella giornata odierna, presso la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, sono arrivate circa 100 richieste di intervento riconducibile al maltempo che sta’ interessando la nostra Provincia.

Le zone più interessate sono nei Comuni di Aprilia, Latina, Pontinia, Terracina, Gaeta, Formia, Santi Cosma e Damiano fino ad arrivare a Castelforte. Le richieste di Soccorso Tecnico Urgente dei Vigili del Fuoco vanno dallo svuotamento di cantine, vani ascensori, seminterrati e verifiche statiche. Il 115 è stato chiamato anche per richiedere il supporto ad automobilisti in panne su strade allagate a causa dell’esondazione di canali.

A Santi Cosma e Damiano, la squadra territoriale VVF di Castelforte, é intervenuta per riposizionare una autocisterna di gasolio finita fuori strada a causa della carreggiata allagata dalle acque del fiume Ausente. Sul posto si è reso necessario l’intervento di una autogrú. Non si registrano persone coinvolte.