Basket, altro match rinviato per i nerazzurri della Benacquista Latina

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket ha comunicato ufficialmente in una nota stampa che, “confermata la positività al tampone molecolare di due componenti del gruppo squadra della Lux Basket Chieti, vista la disposizione di isolamento fiduciario predisposto dalle competenti autorità sanitarie territoriali di tutto il gruppo squadra teatino e d’accordo con il club Lux Basket Chieti, le squadre hanno concordato il rinvio a data da destinarsi del match originariamente in programma per domani, mercoledì 10 marzo, al PalaTricalle”.