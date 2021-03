Procaccini (Fdi) accusa: “Governance del Parco del Circeo paralizzata”

Arriva la stoccata politica dell’eurodeputato di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini dopo le dimissioni del presidente dell’Ente. Per l’esponente politico del partito di Giorgia Meloni le colpe sono da cercare nelle correnti del centrosinistra.

“La governance del Parco Nazionale del Circeo continua ad essere alla mercé di faide tra varie correnti della sinistra ambientalista, impegnate in una lotta intestina per una mera spartizione di poltrone. Uno spettacolo indecente, che vede l’attività dell’ente parco paralizzata perché priva dei massimi organi di gestione, con la nomina del direttore bloccata da mesi e un presidente dimissionario. E’ tempo di uscire fuori da giochi politici per cui da decenni in Italia la salvaguardia dell’ambiente è prigioniera delle logiche spartitorie della sinistra, ammantate da ideologie ecologiste per diventare invece territorio di conquista e lottizzazione politica”.