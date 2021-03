Fondi Vera a convegno sulle donne, l’evento quest’oggi

Il movimento politico di minoranza Fondi Vera organizza per quest’oggi 8 marzo e giornata internazionale dedicata alle donne un convegno in diretta streaming.

“L’8 Marzo come occasione di riflessione, come opportunità di confronto e condivisione di esperienze. Con questo spirito il Movimento di Partecipazione Politica Fondi Vera ha promosso la Conferenza dal titolo “Donna nel domani del mondo”, in programma Lunedì alle ore 18.30 e trasmessa in Diretta sulla nostra Pagina Facebook.

L’apertura dell’incontro sarà affidata alla poetessa Federica Sanguigni. All’appuntamento parteciperanno relatrici impegnate in vari ambiti, professionali ed umani, sportivi e culturali, per portare la loro testimonianza e contribuire ad individuare il valore del ruolo della Donna nella società. Chiuderà l’incontro l’artista Chiara Stroia. Modera Valentina Tuccinardi.

Interventi di: Regina Abagnale, Presidente Comitato AndosFondi; Arianna Carnevale, Presidente Croce Rossa Italiana Comitato Locale Fondi; Francesca D’Onofrio, Avvocato Cassazionista; Anna Rita de Bonis, Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti; Tina Di Fazio, Insegnante; Prabhjot Kaur, in rappresentanza della Comunità straniera; Fabiola Lauretti, Presidente Associazione Culturale Musicinecultura; Tiziana Lippa, Imprenditrice e Consigliere Comunale; Alessandra Monforte, Presidente Futsal Basic Academy; Nanda Parisella, Presidente Associazione Nadyr Donne contro la violenza; Debora Spagnuolo, Vice Presidente Nazionale ANMIL; Miriam Vacca, Architetto e Referente Italia Centrale Ass.ne Endometriosi FVG Odv.

Porteranno un saluto il Presidente di Fondi Vera Francescopaolo De Arcangelis ed il Consigliere Comunale Francesco Ciccone.”