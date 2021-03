Pulizia della spiaggia, i volontari di Fare Verde trovano anche una pistola

“Termina la XXX edizione del Mare d’Inverno a Formia. I volontari si sono divisi in due gruppi, un gruppo a Gianola e uno a Vindicio. Hanno raccolto Formia Gianola, zona dal Tortuga fino al Parco Acqua Azzurra, circa 30 volontari fra cui ragazzi e bambini:

12 BUSTE polistirolo,

20 plastica,

1 vetro,

3 pneumatici

3 casi di plastica

Metalli vari alla rinfusa

10 kg

3 sacchi indifferenziata

1 Catena

1 guaina di catrame

La zona avrebbe bisogno di un’ulteriore pulizia a partire da Parco Azzurra, dove la spiaggia è attraversata da un corso d’acqua, in avanti (verso Formia).

Formia, Vindicio, dal lato di Pontone, circa una ventina di persone, fra cui ragazzi ed adulti e tanti passanti a chiedere informazioni:

2 ruote di camion,

1 ombrellone da spiaggia rotto

1 ruota di macchine,

5 buste di polistirolo,

1 vecchia boa in polistirolo ,

7 buste di plastica,

circa 4 metri di erba sintetica,,

1 barbecue in ferro rotto , tre buste di vetro,

vari pezzi di ferro, plexiglas vari pezzi

5 bidoni di indifferenziata varia riempiti

2 buste di carta

1 pistola!

Si ringraziano tutti i volontari, associati e singoli cittadini che si sono prodigati nella pulizia.

Si ringraziano anche le associazioni CC Mamurra, Ambiente Natura e Vita, Arti e Mestieri, Terra Prena, Equilibri Naturali, l’Eclipse, Vela Viva.

Si ringrazia anche la Formia Rifiuti Zero per aver fornito guanti, buste e per il ritiro dei rifiuti nei luoghi indicati”.

Così in una nota il gruppo Fare Verde Formia. Questa volta i volontari hanno trovato in spiaggia anche un’arma come segnalato nella lista. Si tratta di una pistola che è stata presa in custodia dalla Polizia.