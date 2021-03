Nuovi civici si organizzano e dicono no alle logiche di partito

“Viste le ultime rivelazioni di Stampa sul delinearsi degli assetti politici per le prossime elezioni amministrative, le Associazioni ‘Scegli Sabaudia e ‘Città Nuova’ ritengono necessarie alcune riflessioni. Il tentativo di rinnovare i quadri e dirigenti dei partiti è definitivamente fallito e questo dà valore e conferma la nostra scelta politica. La nostra politica, infatti, avrà il volto di chi ha non avuto accesso ai giochi di palazzo, avrà competenza e qualità morale. Il nostro programma sarà breve comprensibile e immediatamente attuabile.

I nostri amministratori saranno concittadini che hanno dimostrato nella loro vita lavorativa capacità e rettitudine e che vorranno prestarsi al risanamento e allo sviluppo della nostra città. La nostra è una chiamata alle armi dei nostri migliori concittadini senza bandiere e simboli perché il momento è grave e riteniamo, a ragion veduta, che ci sia un dovere morale nel ridare dignità al territorio dove viviamo noi e dove vivranno i nostri figli. Scegli Sabaudia e Città Nuova sono un movimento nuovo e trasversale, che ha come presupposti il vero rispetto per Sabaudia e la sua cittadinanza, i suoi imprenditori, operatori economici ed artigiani, la storia, la cultura e l’ambiente, i rapporti con tutte le istituzioni locali e centrali, nonché la ricerca di ogni possibile forma inclusiva idonea a ricostituire la necessaria coesione sociale che, purtroppo, da qualche tempo non caratterizza più la nostra vita quotidiana”. Lo dichiara in una nota Mimmo D’Amico portavoce di Scegli Sabaudia.