Manutenzione straordinaria della scuola Radicchi: sopralluogo della commissione Lavori Pubblici

Mentre procedono i lavori di manutenzione straordinaria della scuola primaria ‘Don Silvestro Radicchi’ di Giulianello, la commissione consiliare Lavori Pubblici si è riunita sul cantiere, effettuando un sopralluogo alla presenza dei tecnici e dei rappresentanti dell’impresa.

L’intervento è reso possibile da un finanziamento di 1.200.000 euro concesso dal ministero dell’Interno per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e prevede la manutenzione straordinaria dell’intero plesso scolastico, l’adeguamento degli impianti tecnologici, l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’efficientamento energetico, il rafforzamento delle strutture su alcune porzioni dell’immobile. In particolare, gli interventi relativi a quest’ultimo punto hanno l’obbiettivo di eliminare delle criticità che la struttura presentava e procedere al miglioramento sismico dell’edificio.

«I lavori procedono secondo i tempi previsti – il commento del sindaco di Cori, Mauro De Lillis, dell’assessore ai Lavori Pubblici, Ennio Afilani, e della presidente della commissione Lavori Pubblici, Elisa Massotti – e a settembre, per l’inizio del nuovo anno scolastico, i nostri alunni potranno beneficiare di una scuola migliore e più sicura».