De Filippis riammesso in consiglio, i ‘pariselliani’: “Giustizia è fatta”

“La decisione del Tribunale di Latina che ha annullato la delibera del Consiglio comunale di Fondi con la quale la maggioranza aveva estromesso da quel consesso Raniero De Filippis, calpestando la volontà popolare che gli aveva attribuito 1723 voti, rende giustizia all’interessato e fa emergere la grossolanità, la superficialità e l’accanimento di chi ha ideato, disposto ed eseguito tale grave danno alla democrazia cittadina“. A parlare sono i coordinamenti di Riscossa Fondana, La Mia Fondi e Fondi Terra Nostra, la coalizione di liste civiche che nell’ultima tornata elettorale ha affiancato la corsa dell’ex sindaco Luigi Parisella.

“Mai prima di questa incresciosa vicenda si era assistito, a memoria d’uomo, in consiglio comunale, all’iniziativa diretta della maggioranza di espellere chi era stato legittimamente votato nell’opposizione; perché la denuncia di ineleggibilità o incompatibilità nasceva dalla rivendicazione di altro candidato della stessa lista, che voleva entrare in consiglio come poi è accaduto. La gravità di questa vicenda è data dalla pervicacia dimostrata da maggioranza e giunta nell’avvalorare dapprima la fallace ricostruzione giuridica della segretaria comunale; poi nel cestinare disinvoltamente un parere legale (avvalorato in pieno dal Tribunale) sulla scorta dell’opinione del presidente del consiglio; infine nella scelta di costituirsi in giudizio sostenendo una spesa importante per avere affidato la difesa ad un avvocato esterno e non, come sempre, all’avvocatura dell’ente. Ebbene, gli ultimi due fatti hanno esposto il comune ad un esborso complessivo di più di 20.000,00 euro tra compensi al legale scelto e alle controparti, essendovi stata condanna alle spese.

La nostra coalizione, unitamente agli altri gruppi di opposizione, ha portato in consiglio la proposta di annullamento della delibera che aveva escluso De Filippis, ma invano. Così lo è stato anche dopo l’intervento di taglio giuridico di Luigi Vocella e la richiesta formale di Luigi Parisella di affidarsi, come consiglio comunale, al parere di un luminare in materia. Ciò avrebbe evitato il danno di immagine di una città, nella sua rappresentanza politica maggioritaria, che calpestava il diritto inviolabile di elettorato passivo e il danno ingente alle casse comunali, cioè di tutti i cittadini, distraendo più di 20 mila euro dal sostegno alle fasce bisognose o al decoro urbano.

Confidiamo nella conclusione di questa triste storia, auspicando che l’amministrazione non insista nel perseverare nell’errore, ricorrendo in appello, così causando ulteriore danno. E salutiamo il ritorno in consiglio di Raniero De Filippis, personalità eminente della nostra città, alla quale darà molto in impegno, passione e competenza, come ha già fatto al massimo grado (ed i risultati sono sotto gli occhi dei cittadini) negli anni in cui ha diretto settori primari della Regione Lazio. Allo stesso tempo – sottolineano i ‘pariselliani’ – ringraziamo Salvatore Venditti per avere dimostrato in questi quattro mesi di meritare ampiamente il consenso popolare, con lo studio attento delle tematiche e le proposte avanzate. Crediamo che il suo distacco dal Consiglio comunale sia solo provvisorio e lo invitiamo a continuare l’impegno politico e civico”.