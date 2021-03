“Ciappola” Di Silvio: “Si ripiglia come avevamo lasciato, pistola in pugno”

Neppure anni di carcere sarebbero serviti a piegare il clan Di Silvio.

Il principale desiderio di un esponente della famiglia nomade del calibro di Giuseppe Pasquale Di Silvio, detto Ciappola, protagonista della guerra criminale tra rom e non rom del 2010 e arrestato all’epoca, sarebbe infatti quello, una volta libero, di riprendere l’attività criminale, come e più di prima.

Un progetto manifestato dallo stesso primogenito del presunto boss Armando “Lallà”, in un pizzino inviato all’interno del carcere di Viterbo all’amico Angelo Travali, detto “Palletta”, condannato nel processo Don’t touch e colpito di recente da una nuova misura cautelare nell’ambito dell’inchiesta “Reset”, in cui viene indicato come il capo dell’omonimo clan, in grado di controllare numerose piazze di spaccio e compiere estorsioni in serie.

Poche righe scritte da “Ciappola” e inviate a Travali tramite un altro detenuto, un albanese, nel 2018.

Il pizzino però è stato intercettato dalla polizia penitenziaria ed è finito al vaglio della Direzione distrettuale antimafia di Roma.

“Si ripiglia come avevamo lasciato – ha scritto Giuseppe Pasquale Di Silvio a “Palletta” – pistola in pugno e si rientra in azione, moto e casco integrale, e annamo una bomba. Ma mo Ciappola si fa un po’ di rapine belle e poi casa, e poi casa mi faccio, e tutta una passeggiata per me, perché non c’ho paura”.

Firmato “il tuo fratello più bello” e precisando: “Per il mio grande amore fraterno Palletta il tuo Ciappola”.

Lo stesso Ciappola e i Travali, anche a Viterbo, avrebbero inoltre continuato a tormentare Roberto Toselli, già minacciato a Latina per farlo ritrattare nel processo Don’t touch.

Il giovane, nel capoluogo pontino, provò a suicidarsi, e da quel dramma, scongiurato dalla Penitenziaria, prese il volo l’inchiesta “Alba Pontina”.

Toselli, poi, terrorizzato, decise di non collaborare più con i magistrati, ma alla fine si è deciso nuovamente a parlare e ha riferito delle aggressioni e delle minacce subite nel carcere dell’alto Lazio.

Nel solo processo “Caronte” Giuseppe Pasquale Di Silvio è stato condannato a tredici anni di reclusione, sperando però di uscire presto, tre anni fa il suo obiettivo sarebbe stato appunto quello di riprendere dove aveva lasciato, “pistola in pugno” e facendo “rapine belle”.