Aprilia, l’amministrazione incontra 2i Rete Gas: nuovi impianti per la zona di La Cogna

“Nel pomeriggio di giovedì 4 marzo il Sindaco Antonio Terra ha incontrato presso i propri uffici il procuratore aziendale di 2i Rete Gas per il territorio, Aristide Proietti.

L’azienda ha confermato all’Amministrazione comunale l’avvio dei lavori per nuovi impianti per la zona di La Cogna, che tra il 2021 e il 2022 vedrà 18 nuovi km di metanizzazione. 2i Rete Gas ha inoltre firmato un accordo con il Comune di Aprilia per consentire l’allaccio alle nuove condotte di gas metano al prezzo calmierato di 200 euro + IVA.

“Prosegue l’azione per dotare le periferie dei servizi attesi dalla popolazione apriliana – commenta il primo cittadino – i 18km di nuova metanizzazione a La Cogna sono di certo una buona notizia per gli abitanti del quartiere, che al termine dei lavori potranno finalmente utilizzare il gas metano nelle proprie abitazioni. L’opera, tra l’altro, ci consentirà di intervenire anche sul manto stradale, visto che – come prevede il Regolamento comunale – dopo i lavori, l’azienda provvederà ai ripristini nelle strade interessate dagli interventi”.

