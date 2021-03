“Ieri, oggi e… domani?”, a Aprilia l’incontro sulla Shoah

Un momento di riflessione sulla Shoah, per ricordare ciò che è avvenuto e per imparare ad impegnarsi perché il passato non si ripeta. È questo l’intento con il quale l’Assessorato alla Cultura e alla Pubblica Istruzione ha organizzato per martedì prossimo – 9 marzo 2021 – un evento online, che vede la partecipazione di studenti e studentesse apriliane, accanto ad ospiti d’eccezione, tra i quali spicca il nome di Sami Modiano, sopravvissuto ai campi di concentramento e cittadino onorario della Città.

Il convegno, dal titolo “Ieri, oggi e… domani?” – organizzato in collaborazione con l’Associazione “Progetto Memoria” – sarà trasmesso, a partire dalle ore 9:30 sulla pagina Facebook del Comune di Aprilia. Tra gli interventi previsti, accanto ai saluto del Sindaco Antonio Terra e dell’Assessore Elvis Martino, vi sono quelli di Giordana Moscati Mascetti, guida ufficiale del Ministero del Turismo in Israele e profonda conoscitrice dello Yad Vashem; di Ettore Terracina, nipote di Piero, sopravvissuto alla Shoah scomparso qualche anno fa; di Zelmen Shimon Springer, fondatore e direttore di Mehut; di Cesare Pavoncello, traduttore e insegnante di italiano presso l’Istituto Dante Alighieri di Gerusalemme; di Silvio Pavoncello, studente dell’IIS Cine-TV “R.Rossellini” di Roma che presenterà un proprio video su Piero Terracina; del professore Filippo Fasano, presidente dell’ANPI sezione “V.Arrigoni” di Aprilia.

A moderare l’incontro sarà Sandra Terracina, del coordinamento dell’Associazione Progetto Memoria.