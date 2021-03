Covid-19, il Lazio rimane in zona gialla (per ora)

Come riportano tutti i principali media nazionali, il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato il cambio di colori delle regioni. In “zona rossa” ci finisce solo la Campania, mentre il Lazio rimane in “zona gialla”, anche se i numeri non sono rassicuranti e dalla stessa Regione e dai territori si invita alla massima prudenza per evitare il cambio di colore.

Mentre alcune regioni italiane sono ampiamente nel bel mezzo della terza ondata del Covid-19, e anche nella regione Lazio e in provincia di Latina insistono alcune micro zone rosse, i numeri per ora permettono al territorio laziale e pontino di rimanere in un livello di allerta non estremo.