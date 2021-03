Calcio a 5 serie B, derby pontino sabato a Cisterna

Siamo alle battute finali, sei giornate al termine del girone B per tirare le somme in vista della fase finale della Stagione.

Il primo step è Città di Fondi, che arriva al Palacesaroni questo sabato per la sfida contro i cisternesi dell’Ecocity Futsal.

La squadra ospite, con i soli cinque punti in classifica, sembra non aver più nulla da pretendere dal campionato, ma non c’è da prendere sotto gamba nessuno per raggiungere la meta playoff. I fondani, inoltre, sono reduci dalla vittoria sullo United Aprilia nello scorso week end.

La prima novità per l’Ecocity Futsal è il cambio al timone, con il nuovo Coach De Bella alla guida della compagine del Presidente Tuccillo. La squadra ha lavorato in tranquillità questa settimana, per prepararsi al meglio e concentrarsi su questa parte della Stagione.

Peppe Di Risio: “Dobbiamo vincere. Non guardiamo la classifica, sappiamo che non sarà facile ma dobbiamo fare di tutto per ottenere i tre punti”. Tutti vogliamo dimostrare il nostro valore al nuovo tecnico, ma con lui c’è un bel rapporto. Stiamo lavorando bene e personalmente mi ritengo fortunato perché ha un metodo simile a quelli che ho avuto in passato”.

Simone Chinchio: “La voglia di far bene è tanta, abbiamo intenzione di dimostrare il nostro valore. Il nuovo tecnico ha il suo credo e dovremo adattarci alle sue idee: dobbiamo essere tutti bravi e lavorare per un obiettivo comune. P a fare il massimo, consapevoli che nelle ultime partite non ce ne sarà neanche una facile. È un nuovo capitolo: faccio l’in bocca al lupo a tutta la società, procediamo tutti uniti verso il nostro obiettivo.”

Nuova pagina dell’Ecocity Futsal che si apre domani al Palacesaroni. Appuntamento alle 18:00 per la sfida contro Città di Fondi. Diretta Streaming sul canale social della squadra cisternese.