Auto distrutta da un incendio nel centro di Fondi: si indaga

Indagini in corso, a Fondi, per l’incendio che nella serata di mercoledì ha distrutto un’auto parcheggiata nel centro storico. Da capire, se l’improvviso rogo sia da attribuirsi a causa accidentali, o piuttosto a un’azione dolosa.

Ad essere avvolta dalle fiamme, una Lancia Musa posteggiata in via Nino Bixio, a non molta distanza dall’auditorium di San Domenico. Era sotto casa del proprietario, un uomo del posto di poco più di quarant’anni.

L’allarme è scattato intorno alle 22.30, portando sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri della Tenenza locale. Nella mattinata di ieri sono poi intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno interdetto l’area interessata dall’incendio, e gli addetti della De Vizia Transfer, che si sono occupati delle operazioni di bonifica.