Il circolo sanità del Pd: “Zingaretti ritiri le dimissioni”

“Nelle ultime ore fa discutere la decisione presa da Nicola Zingaretti di lasciare l’incarico come segretario del Partito democratico.

La presa di posizione, comunicata attraverso un lungo post su Facebook, ha destato stupore anche tra i tanti membri del Circolo sanità del Pd di Latina.

Nato poco più di un anno fa, il Circolo del partito democratico intende mostrare la massima vicinanza a Zingaretti, inviandolo a rivalutare la netta decisione presa nelle scorse ore.

Il Circolo sanità del Pd di Latina, che in questi mesi ha mostrato una crescita sia in termini di numeri che di idee, si stringe intorno all’ex segretario del Pd, sperando in imminenti risvolti positivi”.

A dichiararlo Roberto Masiero, segretario del circolo sanità.