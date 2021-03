Formia, emergenza-covid e aiuto alla sussistenza: tutti i numeri utili

In parziale modifica dell’avviso pubblicato in data 29.01.2021, il Comune di Formia si informa la cittadinanza che le persone affette da Covid ristrette in casa e/o quelle sottoposte a quarantena fiduciaria, che siano prive di un sostegno familiare e dunque necessitino di aiuto per far fronte alle esigenze della sussistenza quotidiana (spesa, medicinali e/o altre attività necessarie), potranno contattare i Servizi Sociali del Comune di Formia con seguenti modalità e orari:

Per telefono al numero 366-3497151 nei seguenti orari di servizio:

Giorno Orari Lunedì 08:00-14:00 Martedì 08:00-14:00 14:30-17:30 Mercoledì 08:00-14:00 Giovedì 08:00-14:00 14:30-17:30 Venerdì 08:00-14:00

Nella giornata del sabato, dalle ore 08:00 alle 20:00, sarà possibile contattare i Vigili Urbani al numero di telefono 0771.778308.

Per email: all’indirizzo: servizisociali@comune.formia.lt.it

Si ricorda che per le persone affette da Covid e/o in regime di isolamento fiduciario vige un sistema dedicato di smaltimento dei rifiuti.

Per segnalare l’esigenza di procedere alla raccolta presso la propria abitazione è necessario contattare la società Formia Rifiuti Zero al numero 327.7223963.