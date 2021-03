Autostrada Roma-Latina, domani il flashmob organizzato dalla Lega

‘Roma-Latina, dal dire al fare…’ è il questo il titolo della manifestazione in formato flash mob che si terrà domani venerdì 5 marzo alle ore 18.00 a Borgo Piave organizzata dal Coordinamento Comunale della Lega di Latina. Un modo per far sentire forte ancora una volta la necessità che su un’opera strategica e strutturale per il territorio non si perda ulteriore tempo in sterili polemiche di parte.

Una manifestazione a cui la Lega di Latina, per bocca del suo coordinatore Provinciale il Senatore Rufa e quello cittadino Armando Valiani e invitano i cittadini, militanti, simpatizzanti ma soprattutto le forze sociali del capoluogo.

“Non possiamo più perdere tempo su un’opera fondamentale per il futuro della nostra provincia e della nostra città, specie in un momento storico come quello attuale in cui si sta discutendo anche della possibilità di produrre i vaccini anche nel nostro Paese. Latina rappresenta un’eccellenza nazionale nel settore farmaceutico e dunque sarà necessario avere un collegamento efficiente e moderno con la rete viaria nazionale. In più è necessario spendere i soldi del recovery plan in opere che favoriscano lo sviluppo e la crescita: dunque quale miglior occasione che sbloccare i cantieri di un’infrastruttura vitale per l’economia di Latina e di tutta la provincia pontina.

Un tema che sottolinerò anche al nostro sottosegretario al Ministero dell’economia e delle Finanze, l’onorevole Claudio Durigon.E’ il momento di dire basta alle polemiche e ai distinguo su un’opera fondamentale: rimbocchiamoci tutti le maniche e usiamo il buonsenso per dare una prospettiva di ripresa alla nostra città una volta che sarà finalmente passata questa pandemia”.