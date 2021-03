Un percorso di alternanza scuola lavoro…sul sentiero di Circe

Promuovere l’inestimabile patrimonio del Parco Nazionale del Circeo e dei suoi giovani talenti: è questo uno degli obiettivi del progetto “Il Sentiero di Circe: un viaggio emotivo alla riscoperta del Parco Nazionale del Circeo attraverso le arti visive”, nato nel 2020 in occasione della candidatura al “Bando delle Idee -Vitamina G” della Regione Lazio.

Il progetto è stato ideato da Jessica Brighenti, Silvia Di Pastena e Chiara Spagnoli, tre giovani professioniste pontine che, nel mese di novembre, hanno allargato il gruppo di collaboratori e appassionati (Gabriele Casale, Luana Spagnoli, Nicola Tasselli, Franz Viero) dando vita all’Associazione giovanile CIRCE Aps.

“Il Sentiero di Circe” si presenta come itinerario emozionale-percettivo attualmente già percorribile, ma non riconoscibile o valorizzato, che interconnette il Parco Nazionale del Circeo: partendo dal Museo Civico Duilio Cambellotti di Latina, nel cuore del capoluogo pontino, “Il Sentiero” si estende per una lunghezza di circa 50km (percorso principale, con diramazioni sul territorio circostante e collaborazioni con i sentieri esistenti) su percorsi protetti o su sentieri naturalistici esistenti e termina nel Promontorio del Circeo.

Il progetto nasce dalla consapevolezza delle problematiche di scarsa identità e riconoscibilità del Parco, e guida il fruitore verso l’assunzione di consapevolezza e comprensione dei valori di questa terra, stimolando un senso di identità e di appartenenza della cittadinanza locale verso la natura del Parco quale vera e originaria essenza del territorio pontino costiero. Tutto questo in sinergia con le finalità e i principi dell’Ente Parco Nazionale del Circeo con il quale l’Associazione Circe ha siglato un Protocollo d’Intesa nel mese di novembre dello scorso anno. L’Associazione, inoltre, sta collaborando il Comune di Latina e il Museo civico Duilio Cambellotti per attuare la sperimentazione del “Sentiero” in sinergia con i progetti in atto da parte dell’Amministrazione.

Il progetto si configura quindi, come un percorso territoriale di cittadinanza attiva, tramite la fusione tra arte e natura, con particolare attenzione ai giovani. Ed è proprio in quest’ottica che nei giorni scorsi l’Associazione Circe ha avviato il percorso alternanza scuola-lavoro con il Liceo Artistico “Michelangelo Buonarroti” di Latina. L’Associazione Circe vuole valorizzare la partecipazione degli studenti nel progetto quali protagonisti attivi del suo sviluppo, lavorando a stretto contatto con i professionisti dell’Associazione e in collaborazione con l’Ente Parco. La valorizzazione e promozione delle arti visive che interpretano il Parco verrà messa in pratica tramite la sperimentazione di nuove tendenze artistiche e culturali, in primis il nature journaling (quaderni di campo) e lo sketch crawl (pratica di disegno veloce).

Aver collocato al centro del progetto le Arti visive non è casuale: partire dal disegno significa perlustrare i luoghi della creatività, della conoscenza, della scoperta e della sperimentazione. Il disegno diventa quindi il linguaggio universale tramite il quale comunicare i valori del Parco. Nel quadro specifico della cooperazione con il Liceo, il risultato delle attività porterà all’avvio della sperimentazione del Sentiero di Circe entro il mese di giugno 2021. Data l’emergenza sanitaria in atto, le attività saranno svolte principalmente in DAD e con attività esplorative all’aria aperta presso il Parco del Circeo, oltre che con visite presso strutture culturali qualora verranno riaperte alla cittadinanza.