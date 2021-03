Coronavirus, aumentano i casi nelle scuole: convocato vertice in Prefettura

Convocato per oggi un vertice urgente in Prefettura, a Latina, a causa dell’aumento dei contagi da Covid-19, specialmente per ciò che riguarda le scuole.

Ricordiamo che il bollettino diffuso nella giornata di ieri, martedì 2 marzo, dalla ASL di Latina, contava 99 nuovi casi, di cui ben 36 nel solo capoluogo.

A destare preoccupazione sono alcuni istituti di Latina, come il liceo ‘Majorana’ e il ‘Manzoni’, oltre alla ‘Da Vinci-Rodari’.

Preoccupa la diffusione della cosiddetta ‘variante inglese’ del virus.