Scomparsa di Claudio Coccoluto: il cordoglio di ‘Radio Spazio Blu’ e del sindaco Mitrano (VIDEO)

“Anche l’emittente locale Radio Spazio Blu piange la scomparsa prematura di Claudio Coccoluto, dj originario di Gaeta.

“E’ molto difficile commentare una notizia cosi triste. Per me e per molti dello staff di Radio Spazio Blu al di là dell’ammirazione avuta nei suoi confronti, Claudio è stato soprattutto un amico”, ha commentato affranto l’editore Mario Carlucci.

“Con lui, già dagli inizi, ho condiviso la passione per la musica e poi per la radio, strumento con il quale ha avuto sempre un rapporto molto stretto. Nella nostra radio per anni Claudio Coccoluto è stato uno speaker, capace di fare la differenza, grazie al suo innato senso dell’humor e al talento incredibile verso l’innovazione. Indimenticabili poi le serate di Capodanno passate insieme a Dino Pascali. Insomma un pezzo della nostra storia professionale e personale che va via”.

L’editore Mario Carlucci insieme a tutto lo staff di Radio Spazio Blu si stringe intorno alla famiglia con affetto e profondo dolore.

A PAGINA 2 – LE PAROLE DEL SINDACO MITRANO (#VIDEO)

Pagina: 1 2