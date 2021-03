Malore in strada, tragedia nel centro storico di Fondi

Tragedia, lunedì pomeriggio, nel centro storico di Fondi. Una donna si è sentita male sotto casa, mentre era in strada. Venendo a mancare poco dopo, prima del trasporto in ospedale.

A perdere la vita, in seguito a un malore fulminante, una 60enne nata in Romania e residente da tempo in città. Secondo le ricostruzioni è stata notata intorno alle 16.30 sotto un portico da una passante, alla quale ha chiesto aiuto, pregandola di assisterla per riuscire a tornare nel proprio appartamento. Nel frattempo sono stati allertati i sanitari del 118, che però al loro arrivo non hanno potuto fare niente per salvare la donna, deceduta per le scale.

Sul posto, in via Gian Battista Vico, a poche decine di metri dalla Portella, si sono portati anche i carabinieri della Tenenza locale, sopraggiunti per avere un quadro preciso dell’accaduto. Seguiti dal personale delle onoranze funebri Sant’Anna, che hanno infine trasferito la salma presso il cimitero comunale. Stando agli accertamenti medici, la 60enne è spirata per cause naturali. Le autorità non hanno disposto l’autopsia, dando il via libera ai funerali.