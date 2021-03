Auto piomba su ambulanza, quasi investiti paziente e sanitari

Tragedia sfiorata, domenica sera, a Terracina. Un’automobile finita fuori controllo ha rischiato di investire i tre membri dell’equipaggio di un’ambulanza, oltre che la paziente che erano intenti a caricare sul mezzo di soccorso, una donna campana rimasta ferita poco prima a causa del marciapiede sconnesso.

I fatti intorno alle 18.30 lungo via Appia Nuova, vedendo i quattro salvi per una questione di centimetri. A restare ko, per fortuna, solo l’ambulanza: mentre era a bordo strada per l’intervento di soccorso, è stata presa in pieno da una Ford Kuga condotta da un imprenditore del posto, rimasto illeso.

Tutti gli altri sono finiti in ospedale Fiorini, uscendone comunque con prognosi di pochi giorni. La donna, residente a Melito di Napoli, per via una sospetta slogatura, un 38enne e due 30enni di alcuni traumi. E’ andata bene.

Ai carabinieri del Norm della Compagnia locale, che hanno eseguito i rilievi, il compito di chiarire le cause alla base dell’incidente.