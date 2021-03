A 59 anni addio al dj internazionale Claudio Coccoluto

Ha fatto la storia della musica italiana e internazionale. Claudio Coccoluto ha svolto decenni di carriera che lo hanno portato alla ribalta internazionale come dj.

Lui che è stato tra coloro che hanno portato il genere house in tutta la penisola italiana prima di fonderlo completamente con quello dance era nato a Gaeta 59 anni fa e proprio tra Gaeta, Sperlonga e Roma e Napoli aveva mosso i primi passi fino ad arrivare ad essere tra i fondatori del noto locale della capitale Goa e a vantare collaborazioni di primissimo piano come ad esempio con Jovanotti.

Tra i progetti che gli hanno dato più visibilità in Italia, gli anni in cui ha lavorato come speaker radiofonico a Radio Deejay.

Coccoluto si è spento nella casa di Cassino dopo una malattia con cui combatteva da circa un anno.