L’Ater di Latina in videochiamata: un servizio di successo

L’Ater di Latina dialoga con i suoi assegnatari per via telematica, la videochiamata su prenotazione rende più comodo l’interfaccia con l’azienda e più efficiente e rapida la risposta da Cori a Minturno è come se l’azienda fosse lì dove sono i suoi assegnatari, una esperienza pilota nel Lazio già utilizzata da decine di cittadini.

Una piattaforma semplice per avere l’Ater accanto. Una scelta accelerata dalla crisi a seguito della pandemia ma strutturale per una azienda, come l’Ater di Latina, che vuole essere protagonista di un nuovo rapporto tra cittadino e erogatore di servizi pubblici.

Dall’avvio del servizio già molti utenti hanno utilizzato questo interfaccia per dialogare con la struttura con risposte in tempi rapidissimi.

Per accedere al servizio basta entrare nel portale dell’azienda e seguire il percorso sulla icona “prenota” che si trova sulla homepage http://www.aterlatina.it/