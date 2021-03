La Gestioni&Soluzioni perde il match di ritorno contro Aci Castello

Settima giornata del girone di ritorno deludente per la Gestioni&Soluzioni Sabaudia, che perde 3-1 la partita contro Aci Castello. Il Sabaudia infatti non riesce a replicare la buona prestazione dell’andata contro la squadra siciliana, che riesce a sconfiggere la squadra pontina, portando a casa il bottino pieno di punti. Giornata quindi da dimenticare per il sodalizio laziale, che pure ha registrato alcune buone prestazioni, in particolare nel secondo set.

Quello che è mancato è stato la continuità nel gioco, che ha fatto pendere la bilancia a favore della formazione catanese, che è stata molto abile nello sfruttare le debolezze dei pontini a suo vantaggio. Guardando al futuro, una sfida molto impegnativa attende il Sabaudia la settimana prossima, infatti il calendario ufficiale prevede lo scontro contro la capolista Grottazzolina. La squadra pontina dovrà raccogliere le sue migliori energie per affrontare questa partita e in questo senso si dovranno concentrare gli sforzi dello staff tecnico.

La partita: Nel primo set, abbastanza equilibrato, il Sabaudia, ha mostrato le buone qualità che lo contraddistinguono, riuscendo a tenere testa a un Aci Castello decisamente in forma. Tuttavia alla fine questo parziale di partita, nonostante avesse visto in vantaggio il Sabaudia in corrispondenza del 14-16, è stato vinto dalla formazione siciliana, con il parziale di 25-23. Nel secondo set cambio di passo per il Sabaudia, che migliorati alcuni dettagli nel gioco, si è imposto nella maggior parte di questo parziale di partita, riuscendo ad aggiudicarselo ai vantaggi con il punteggio di 24-26. Dopo la buona performance registrata nel secondo set la Gestioni&Soluzioni è crollata nel terzo, subendo l’iniziativa di un apparentemente inarrestabile Aci Castello. Nonostante la miracolosa ripresa nella seconda metà di questo parziale di partita, infatti il Sabaudia ha ceduto alla padrona di casa con il netto parziale di 25-20. Ormai sfiduciati sull’esito della partita, il quarto set è stato veramente un campo minato per i pontini, che hanno alla fine ceduto alla formazione siciliana con il parziale di 25-15, consegnandogli la vittoria della partita.

Il commento: Interpellato a proposito dell’esito della partita l’allenatore del Sabaudia Sandro Passaro ha dichiarato:” Complimenti ad Aci Castello, che ha giocato una partita straordinaria. Noi però ci abbiamo messo del nostro. Siamo stati poco concreti nell’attacco e il muro, che ci ha tenuto in piedi per due set, poi non è bastato. Ora senza fare drammi torniamo a lavorare con umiltà, sapendo che abbiamo le potenzialità per affrontare chiunque.”