NOTIZIA FLASH -Incidente sul lavoro in una tipografia in via lungomare caboto a Gaeta. A rimanere ferito un uomo. Stando ad alcune indiscrezioni si sarebbe ferito dopo essere rimasto incastrato in un macchinario per la lavorazione dei fogli di carta. Ancora non si conoscono le sue condizioni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco.