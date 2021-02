Commissione Attività Produttive sul Mof: “Esito insoddisfacente”

La coalizione formata dalle liste Riscossa Fondana, Fondi Terra Nostra e La mia Fondi – che ha sostenuto la candidatura a sindaco di Luigi Parisella – rappresenta all’opinione pubblica “l’insoddisfacente esito” della Commissione Attività Produttive che si è occupata della situazione del Mercato Ortofrutticolo di Fondi, con audizione del presidente e dell’amministratore delegato del Mof.

“Né il presidente Quattrociocchi (di nomina Regionale) né Enzo Addessi (rappresentate dei privati, con incarico ininterrotto dal 1996) sono stati esaustivi nel comunicare la situazione di crisi del Mercato (flussi commerciali, andamento economico finanziario degli operatori, prospettive immediate e future di rafforzamento e rilancio dell’ente), limitandosi ad esporre semplici ‘desiderata’’ che allo stato non corrispondono a reali prospettive di sviluppo. Peraltro l’enorme malessere degli operatori, anche rappresentati fino allo scorso anno da un gruppo di oppositori alla gestione Addessi, dimostra che la realtà non è rosea come è stata narrata in commissione consiliare. Sono mancate infine risposte chiare e documentate alle domande della opposizione in ordine alla situazione finanziaria dell’ente, alla mancata trasparenza dell’apparato amministrativo e gestionale, alla effettiva possibilità di collegamento con la grande viabilità, da molti anni oggetto di discussione senza alcun passo avanti rispetto alle enunciazioni ed aspettative”.

“Questa coalizione – sottolineano i sodali di Parisella – non intende accantonare il problema fondamentale dell’economia agricolo-mercantile di Fondi e comprensorio, che costituisce uno dei settori fondamentali della nostra economia, e proporrà soluzioni al rilancio della stessa, da discutere in un consiglio comunale che sarà richiesto”.