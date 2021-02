VIDEO – Il commosso addio ad Enrique, il giovane centauro morto sulla Fondi-Sperlonga

Si sono tenute venerdì pomeriggio, le esequie del 24enne Enrique Jesus Zambrano Colmenares, il centauro venuto a mancare in un pauroso incidente con un camion, registratosi mercoledì sera lungo la strada provinciale Fondi-Sperlonga. L’addio al giovane bartender di origine venezuelana, residente nel borgo rivierasco ma molto conosciuto anche nella città della Piana, si è avuto nella chiesa sperlongana di Santa Maria Assunta in cielo, alla presenza di una moltitudine di persone.

I funerali sono stati concelebrati dal parroco di casa, don Gaetano Manzo, e dall’omologo del Salto di Fondi, don Giuseppe Marzano. I primi, presa la parola, a trattenere a stento la commozione per la tragica fine del ragazzo, ricordato da tutti come un gran lavoratore, umile e con un sorriso che sapeva contagiare chiunque. Al termine dell’omelia, la salma è stata avviata alla volta del cimitero comunale di Sperlonga per la tumulazione.