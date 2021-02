Pallamano serie A, l’HC Fondi ospita i siciliani del Teamnetwork Albatro

Seconda partita casalinga consecutiva per l’HC Banca Popolare di Fondi che, in vista della 4a giornata di ritorno della Serie A Beretta, ospiterà il Teamnetwork Albatro.

La compagine siciliana, rispetto al girone d’andata, è rinnovata e migliorata sotto tutti gli aspetti. Le inaspettate vittorie al Pala Wolf di Merano e in casa contro il Cassano Magnago, infatti, dimostrano che la classifica non rende merito alle ambizioni e al roster della squadra siciliana, rinforzata ulteriormente dagli innesti di Castillo e l’ex rossoblù Molineri. Oltre agli ultimi due arrivati in terra siciliana, anche Cañete, Bobicic, Cuello, Vanoli e Grande sono giocatori di livello assoluto e di grande esperienza.

In casa HC Banca Popolare di Fondi ci si è allenati con buona intensità, sopperendo a qualche assenza e qualche acciacco post Sassari. La squadra, come visto nelle prime giornate di ritorno contro Conversano, Bolzano e Sassari, è in crescita, ma ora diventa estremamente importante ripartire con il piede giusto e cominciare a far punti per raggiungere l’obiettivo stagionale.

“Non ci sono molte cose da dire, onestamente – dichiara l’estremo difensore rossoblù, Maksym Voliuvach –. Ci faremo trovare pronti, ognuno di noi darà il massimo e credo che possiamo, anzi dobbiamo, portare a casa la vittoria”.

Il match di oggi, sabato 27 febbraio, tra HC Banca Popolare di Fondi e Teamnetwork Albatro, che avrà inizio alle ore 18:00 e sarà diretto dalla coppia arbitrale formata dai signori Simone e Monitillo, sarà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma Eleven Sports.

