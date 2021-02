Assonautica, è Giovanni Acampora il nuovo Presidente

Giovanni Acampora, presidente della Camera di commercio di Frosinone-Latina, vicepresidente di Unioncamere Lazio e presidente di Confcommercio Lazio Sud, come reso noto nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 26 febbraio dall’agenzia ANSA, è stato eletto all’unanimità come nuovo Presidente di Assonautica.

Assonautica, che quest’anno si preparar a celebrare il 50esimo anno di attività, è l’associazione nazionale costituita da Unioncamere e alcune camere di commercio per tutelare il diportismo nautico e sviluppare il turismo nautico.

Queste le dichiarazioni del nuovo presidente Acampora: “La mia elezione arriva in un momento di cambiamento epocale. Porteremo l’associazione ad essere il vero braccio operativo di tutto il sistema camerale nazionale e delle Assonautiche locali. L’obiettivo è assistere le imprese “attraverso azioni, progetti ed interventi di semplificazione amministrativa”, ma anche piani di investimento in innovazione, per mezzo di “comportamenti sostenibili, ecocompatibili ed innovativi”, favorendo anche le aggregazioni nella filiera mare”.

A PAGINA 2 – LA NOTA DELLA CAMERA DI COMMERCIO FROSINONE-LATINA

Pagina: 1 2