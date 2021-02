Aprilia, si terrà martedì prossimo il consiglio comunale

Il Comune di Aprilia, tramite il presidente del consiglio comunale Pasquale De Maio, fa sapere che si terrà martedì 2 marzo alle 15.30 la seduta del consiglio in modalità streaming.

Un consiglio comunale con due soli punti all’ordine del giorno.

Nello specifico, si dibatterà della nomina dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’Ente per il triennio 2021-2024 e si discuterà anche dell’approvazione per la messa d dimora di un albero per ogni nuovo nato o minore adottato residente nel Comune di Aprilia.