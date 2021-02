Bancarotta fraudolenta, 56enne formiano viene arrestato dai carabinieri

Nella giornata odierna, a Formia, i carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto, in esecuzione dell’ordine di carcerazione in regime di prosecuzione agli arresti domiciliari emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma, un 56enne del posto, in atto già sottoposto al regime detentivo domiciliare per altra causa.

Il prevenuto dovrà scontare la pena di 1 anno, 9 mesi e 7 giorni di reclusione in ordine al reato di bancarotta fraudolenta.