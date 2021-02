Linea ferroviaria Roma-Napoli: traffico in tilt per problemi tecnici

Giornata di disagi, quella di oggi, mercoledì 24 febbraio, per i pendolari in viaggio sulla tratta Roma-Napoli, via Formia.

I problemi tecnici sono iniziati dalle prime ore della mattina, quando Intorno alle 5.00 il traffico ferroviario è stato sospeso tra San Marcellino e Villa Literno a causa di un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni.

Attualmente, secondo la pagina Infomobilità di RFI (Reti Ferroviarie Italiane), il traffico ferroviario sulla linea Roma – Napoli (via Formia) “è fortemente rallentato tra San Marcellino e Villa Literno a causa di un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni. È in corso l’intervento dei tecnici di RFI”.

I treni stanno subendo rallentamenti fino a 120 minuti.

In corso la riprogrammazione del servizio ferroviario con cancellazioni, limitazioni e deviazioni di percorso, via Cassino, per alcuni treni a lunga percorrenza”.