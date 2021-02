Linea ferroviaria Roma-Napoli, traffico in ripresa dopo i disagi di questa mattina

“Dalle ore 12:10 sulla linea Roma – Napoli (via Formia), il traffico ferroviario, precedentemente rallentato tra Aversa e Villa Literno per un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni, è in graduale ripresa dopo l’intervento dei tecnici di Rfi che hanno ripristinato la piena funzionalità della linea”.

E’ quanto fa sapere il servizio Infomobilità di RFI, Reti Ferroviarie Italiane, dopo i pesanti disagi di questa mattina che hanno causato cancellazioni, ritardi e disagi per i numerosi pendolari della tratta Roma-Napoli.

Questi gli effetti sulla mobilità ferroviaria: “rallentamenti fino a 200 minuti per 11 Intercity di cui 5 deviati via Cassino, e fino a 100 minuti per 8 regionali.

12 regionali sono stati cancellati e 1 Intercity e 13 regionali sono stati limitati nel percorso”.