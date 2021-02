Latina, in consegna i nuovi kit per la raccolta differenziata

“Nelle prime 2 settimane l’attività di distribuzione dei contenitori per il nuovo servizio di Raccolta differenziata porta a porta, si è concentrata sulle utenze domestiche residenti nelle aree urbane a maggior densità di Latina Scalo, Borgo Faiti, Borgo San Michele e Borgo Piave, a cui è stato consegnato il kit con mastelli impilabili.

Ad oggi, in particolare, sono stati consegnati i kit al 52% delle famiglie delle aree a maggiore densità, mentre le consegne ai residenti delle aree extra-urbane e alle attività commerciali è iniziata questa settimana e proseguirà fino al 15 marzo, data di avvio del nuovo servizio.

Con il kit vengono consegnati anche i sacchetti per l’umido, quelli per il secco non riciclabile e il calendario con le informazioni relative al servizio e ai giorni di esposizione.

Gli utenti che non si trovano in casa al momento della consegna e che non è stato possibile contattare con un secondo passaggio, hanno ricevuto un avviso di mancata consegna con il numero verde 800 751463 da contattare per fissare un nuovo appuntamento e l’indirizzo dei due front office dove poter ritirare direttamente i kit:

Latina Scalo, Viale della Stazione 209, martedì 14-19, mercoledì 9-14, giovedì 14-19, sabato 9-15, domenica 10-13

sede ABC Latina, Via dei Monti Lepini 44/46, lunedì-sabato 8-20

Si ricorda che è disponibile l’app Junker che, attraverso la lettura del codice a barre presente sulla maggior parte dei prodotti, indica la giusta modalità di conferimento dei diversi materiali. Inoltre, l’app offre all’utente la possibilità di consultare il dizionario dei rifiuti, il calendario specifico relativo alla propria residenza, verificare i luoghi di conferimento di batterie e farmaci, e gli orari e gli indirizzi dei Centri di Raccolta. Le stesse informazioni possono essere consultate sul sito differenziata.junkerapp.it/latina e, a breve, saranno disponibili nel nuovo sito di ABC Latina (www.abclatina.it), completamente aggiornato e con un’ampia sezione dedicata alla raccolta differenziata.

Chi ha un giardino e desidera ricevere la compostiera può contattare il numero verde e farne richiesta. La compostiera è disponibile per i residenti in tutto il Comune. Numero verde e front office sono a disposizione dei cittadini per qualsiasi richiesta di chiarimento, informazione o segnalazione di problemi o criticità.

Ricordiamo che è possibile fare richiesta anche dei contenitori per i tessili sanitari (pannolini e pannoloni) e del carrellato per l’eventuale ritiro della frazione verde (sfalci e potature).

Grazie alle tante domande che sono pervenute dagli utenti abbiamo costruito un elenco di FAQ che è stato pubblicato sul sito www.abclatina.it.”