Istituto comprensivo ‘A. Sebastiani’, una positività al covid-19: scuola chiusa

Da domani, 24 febbraio e fino a martedì 2 marzo rimarranno chiuse la Scuola dell'Infanzia di via Cadorna e la scuola secondaria di I grado 'Antonio Sebastiani' di Minturno per via di un caso di positività al tampone covid-19 presso la segreteria dell'Istituto Comprensivo